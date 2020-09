Nel corso di Olanda-Italia un nuovo infortunio ha colpito Zaniolo: tanta paura vista la recente rottura del crociato. Il comunicato ufficiale della Roma fa chiarezza

Nel corso del match di Nations League tra Olanda ed Italia, finito 1-0 in favore degli azzurri grazie al gol di Barella, Nicolò Zaniolo è uscito dal campo a seguito di uno scontro di gioco. L’ansia e la paura di tifosi ed addetti ai lavori è stata fin da subito tanta siccome il giocatore era rientrato da poco tempo dopo uno stop di 6 mesi a causa della rottura del crociato del ginocchio destro. Il professor Ferretti ieri è stato chiaro: “È una forte distorsione, molto importante. Per il resto, si vedrà domani”. Successivamente poi è arrivato il comunicato della Roma nel quale si è confermato il trauma distorsivo per il ginocchio sinistro.

Roma, infortunio Zaniolo: alle 9 gli esami a Villa Stuart

La Roma ha prontamente avvertito che stamane il calciatore si sarebbe sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Zaniolo si è recato a Villa Stuart alle ore 9:00 e fra poche ore si sapranno le sue sorti. In caso di distorsione al ginocchio di importante entità, i tempi di recupero dovrebbero andare dalle 4 alle 6 settimane. Qualora vi fosse una lesione, il recupero si allungherà passando sui 4-6 mesi di stop. Intanto i tifosi sono in apprensione per il loro top player, anche e soprattutto per una mancanza di valide alternative.

L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio pic.twitter.com/0nxCocnin5 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2020

