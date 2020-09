Il frutto più zuccherino che c’è, non può non avere una ricetta dedicata: vediamo come preparare una dolcissima torta ai fichi

Settembre è arrivato, non ci sono più scuse, è ora di tornare a dieta. Prima però, è giusto farsi passare gli ultimi sfizi dell’estate, perché tutto sommato, l’estate non è ancora finita. Se c’è un frutto che d’estate mette tutti d’accordo è il fico. Sono tra i frutti più zuccherini che ci sono, ma come si può dire di no? Ecco perché è nata la torta ai fichi dal sapore irrinunciabile.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Per la pasta frolla

150 g burro

80 g burro

60 g zucchero

2 tuorli

Per la crema

250 g latte

75 g zucchero

25 g farina

2 tuorli

1 bustina di vanillina

Per la guarnizione

6 fichi freschi

450 g zucchero

rum

Procedimento per preparare una buonissima torta ai fichi

Per preparare una gustosissima torta ai fichi, partire dalla pasta frolla secondo la ricetta base e fatela riposare al fresco per 30 minuti (CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSICA RICETTA DELLA PASTA FROLLA). A questo punto, stendere la pasta e foderare uno stampo dai bordi bassi del diametro di circa 25cm, precedentemente imburrato ed infarinato.

Coprire la base con della carta forno. CONSIGLIO: è utile cospargere la superficie di fagioli secchi cosicché la pasta frolla non si gonfi in cottura. Mettere il forno già a caldo a 190°C per circa 30 minuti. Sfornare e far raffreddare. Nel frattempo, procedere con la preparazione della crema: lavorare in una casseruola i tuorli con lo zucchero e la farina. Versare il latte a filo, quindi aggiungere la vanillina. Mescolare continuamente fino all’ebollizione, quindi far raffreddare la crema.

Quando anche la base della torta sarà fredda, togliere la carta e versare la crema. Frullare due fichi sbucciati con un cucchiaino di zucchero e uno di rum, fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare tutto sulla crema. Per decorare, pulire gli altri fichi e tagliarli a spicchi da disporre sul dolce.

