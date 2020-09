A New York, nel quartiere di Brooklyn, si è verificata una sparatoria che ferito cinque persone tra cui un bambino di sei anni durante la festa dello J’ouvert.

A New York si è verificata una sparatoria che ha ferito cinque persone tra cui un bambino di 6 anni. È accaduto durante le celebrazione dello J’ouvert, una festa di carnevale in strada organizzate dagli abitanti di origine caraibica che si tiene ogni anno il giorno del Labour Day. Gli investigatori hanno dichiarato che le persone rimaste ferite non erano il bersaglio di coloro che hanno sparato. Preoccupa nella grande Mela il progressivo aumento del numero di sparatorie in città che rispetto allo scorso anno sono raddoppiate.

Alcuni giorni fa Bill de Blasio, sindaco di New York, ha dichiarato che le scuole pubbliche nella città non riapriranno prima del 21 settembre. Una decisione arrivata a seguito di una trattativa tra il primo cittadino della Grande Mela e il sindacato degli insegnanti. La scelta è stata dunque quella di posticipare l’inizio delle lezioni inizialmente previste per il 10 Settembre. Il rapido incremento dei contagi e la mancanza di chiarezza sulle norme da adottare per la ripresa della scuola, hanno infatti convinto tutti gli attori in causa a rimandare la ripartenza. Il sindacato degli insegnanti ha inoltre avanzato la richiesta che tutto il personale scolastico sia sottoposto a frequenti test sierologici. Una richiesta accolta dall’amministrazione di New York, che ha promesso di installare delle tende davanti agli istituti per poterli effettuare prima dell’entrata negli edifici.

