Lutto nel calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia, che si è spento in queste ore all’età di 71 anni.

Gravissimo lutto nel mondo del calcio. Si è spento nelle scorse ore all’età di 71 anni Pasquale Casillo, noto imprenditore napoletano e storico presidente del Foggia. Era soprannominato ‘il re del grano’ poiché è stato uno dei più importanti produttori di grano del Sud, ma nella mente di tutti è e sarà impressa per sempre la splendida impresa col club pugliese.

Casillo, infatti, rilevò il Foggia dal proprietario Nino Lioce e arrivò nel 1991 in Serie A con Zdenek Zeman come allenatore. Sempre all’inizio degli anni Novanta diventò anche presidente dell’associazione degli industriali di Foggia. Si spegne, dunque, un grandissimo personaggio del mondo del calcio che sarà a lungo ricordato per la sua esperienza nel ‘Foggia dei miracoli’.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Zaniolo, infortunio durante la gara con l’Olanda: le sue condizioni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Mihajlovic negativo a due tamponi: il tecnico è guarito