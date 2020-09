I morti annualmente a causa dell’inquinamento sono circa 630 mila in Europa: la stima è stata fatta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente

L’inquinamento uccide eccome. Sono 630 mila i morti, il 13% del totale, che ogni anno in Europa si spengono per cause correlato ad esso, questo è questo spunta fuori dai dai del report redatto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente. Lo smog è responsabile di tumori e malattie cardiovascolari e respiratorie.

“Le persone più povere sono esposte più di tutte alle condizioni meteorologiche più estreme. Questo è legato al luogo in cui vivono, lavorano e vanno a scuole”, hanno spiegato gli esperti.

Nel corso degli ultimi anni sono stati diversi gli appelli in favore di scelte che possano permetterci di cambiare rotta. La stessa pandemia ci mostra come sia necessario apportare dei miglioramenti riguardo ambiente e salute.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, focolaio a Polignano a Mare: sono 78 i casi accertati

Inquinamento, la Pianura Padana tra le zone più a rischio d’Europa

Secondo quanto riportano Aea ed Oms, il PM 2,5 sarebbe il principale fattore d’inquinamento. Il particolato ha causato 379 mila decessi nel 2018. La Pianura Padana è considerata una delle aree con più smog in Europa per il PM 2,5 ed il biossido di azoto. In Italia le morti annue per inquinamento superano il 12% rispetto al totale, ma in Europa ‘comanda’ la Romania con il 19%. Nonostante ciò, l’Aea spiega che gli studi hanno una serie di limitazioni significative ed i risultati vanno interpretati con molta attenzione. Il dato positivo, comunque, è quello riguardante le acque per due motivi. Il primo riguarda la qualità eccellente delle acque di balneazione per oltre l’85% del totale. Il secondo riguarda il buono stato chimico in cui si trova l’acqua potabile nelle zone sotterranee.

LEGGI ANCHE—> California, incendio a causa di un gender-reveal party: foresta in fiamme