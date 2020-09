Il Covid-19, fumo aumenta e anche in maniera molto netta la possibilità di essere contagiati. Alcuni studi confermano quanto si pensava fino a poco tempo fa.

Il Covid-19 è un virus molto infido. La malattia originaria di Wuham, infatti, si diffonde con una velocità davvero allarmante e questo sta spingendo i governi e i singoli cittadini a fare molta attenzione. In passato l’Italia e anche altre nazioni hanno avuto un lockdown per impedire che le persone interagissero tra di loro e si formassero assembramenti, proprio per la velocità di propagazione del Covid-19. Infatti il virus cinese si diffonde con la velocità di un raffreddore comune e quindi l’indice di contagio è davvero molto alto. Ora, però, ci sono degli studi importanti che starebbero dimostrando come il contagio da Covid-19 possa avvenire in modi che ancora non avevamo previsto e messo in considerazioni. Su tutti il fumo di sigaretta.

Covid-19, fumo aumenta le possibilità di essere contagiati

Le University of Technology di Sydney e dell’Università di Stanford hanno fatto dei test e degli studi molto specifici sul fumo. Fumando delle sigarette, infatti, si alterano dei geni che a loro volta aumentano la possibilità di essere contagiati. In particolare sono i recettori ACE-2, che facilitano l’ingresso dei virus, ad essere intaccati dal fumo delle sigarette e dai loro ingredienti, tossici per l’organismo. “Sigarette, anche se elettroniche, fumo e fumo passivo”, spiega il professore Alen Faiz della UTS, “aumentano la possibilità di contrarre il Covid-19”. E’ pertanto consigliato di smettere di fumare, di evitare chi sta fumando, soprattutto in questo momento storico particolarmente complicato. Cercare di mantenerci sani ed evitare di esporci ancora di più alla malattia di Wuhan è fondamentale per proteggere noi e tutti quelli che ci stanno attorno in questo periodo buio.

