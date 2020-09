Covid-19, bollettino dell’8 settembre: sale leggermente il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla.

Il bollettino odierno della Protezione Civile parla, per quanto riguarda le ultime 24 ore, è di 1370 contagi (su 92.403 tamponi), 10 persone morte e 563 guariti. Inoltre c’è 1 persona in più in terapia intensiva e 41 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri risultano più bassi rispetto ad altri Paesi nel resto del mondo, la situazione va monitorata e con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Oggi la regione con maggiori contagi è la Lombardia con un incremento di 271 casi. A seguire la Campania con 249 casi.

Campania, Enrico Panini: “Queste le nuove regole per le reti funicolari”

Enrico Panini, assessore del Comune di Napoli, attraverso una nota ha fatto sapere che le regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nell’ambito dell’utilizzo delle funicolari sono state equiparate a quelle in vigore per il trasporto metropolitano su ferro.

Questo è ciò che si evince dal testo definitivo delle Linee Guide relative alle modalità organizzative del trasporto pubblico contenute nel nuovo DPMC, firmato ieri dal Presidente del Consiglio.

