L’Europol ha lanciato l’allarme. Il traffico di droga è aumentato considerevolmente durante la pandemia di coronavirus. I trafficanti hanno scelto di privilegiare le rotte marittime dopo che a causa del lockdown i voli aerei si sono quasi azzerati.

Il traffico di droga ha registrato una crescita molto preoccupante durante la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato Sascha Strupp che ricopre all’interno dell’Europol il ruolo di analista strategico. E come ha spiegato all’agenzia di stampa tedesca Dpa, questo incremento record della vendita di stupefacenti si è verificato in particolar modo nella tratta Sud America- Europa. Strupp ha infatti spiegato che l’epidemia non ha danneggiato in alcun modo il traffico via mare. E d’altronde, nella prima metà di quest’anno, nel solo porto di Rotterdam sono stati sequestrati 25 mila chilogrammi di cocaina, oltre il doppio di quanti ne erano stato confiscati lo scorso anno. E il mese scorso la polizia olandese è riuscita a trovare e sgominare quello che era il più grande laboratorio di cocaina mai scoperto nella nazione. L’Europol sostiene che la maggior parte della cocaina proveniente dal Sud America riesce a raggiungere il Vecchio Continente attraverso tre paesi: Olanda, Spagna e Belgio. E con l’avvento dell’epidemia le organizzazioni criminali hanno privilegiato il trasporto via mare, nascondendo la droga tra le varie merci trasportate “ufficialmente”. Una scelta obbligata considerato che il traffico aereo durante la pandemia è stato pressoché nullo.

In Argentina una professoressa di 46 anni è morta davanti ai suoi studenti mentre teneva una lezione on line. La donna aveva contratto alcune settimane prima il coronavirus che si era abbattuto su di lei con un certa intensità. E difatti poco prima di iniziare la lezione on line aveva spiegato spiegato ai suoi alunni che la malattia le stava impedendo di insegnare come avrebbe voluto. E purtroppo, subito dopo aver pronunciato questa frase, la donna è collassata a terra davanti allo sguardo attonito degli studenti.

