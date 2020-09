L’ex calciatore Ciccio Graziani è stato vittima di un incidente domestico ed ora si trova ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo: le condizioni

L’ex attaccante del Torino dello scudetto del 1976, Ciccio Graziani, è ricoverato da diversi giorni all’ospedale San Donato di Arezzo a causa di un incidente domestico avvenuto la settimana scorsa.

Secondo le ultime notizie, il sessantasettenne avrebbe riportato la frattura alle costole a causa della caduta. I primi giorni li ha trascorsi nel reparto di rianimazione per sottoporsi ad esami più approfonditi.

Da inizio settimana le sue condizioni sono migliorate e, dopo nuovi esami diagnostici, è stato trasportato ad un reparto di degenza ordinario.

Ciccio Graziani, la carriera in breve

Ciccio Graziani inizia la propria carriera nel Bettini Quadraro, club amatoriale di Roma, per poi passare all’Arezzo dove milita in Serie B per 3 stagioni. L’approdo in massima serie arriva grazie al passaggio al Torino, società con cui farà le sue fortune. In granata mette a segno 122 gol in 289 partite e vince il campiona nella stagione 1975-1976. Dopo 8 stagioni, saluta il Toro e passa prima alla Fiorentina, poi alla Roma ed ancora all’Udinese. Conclude la carriere in Australia, nell’Apia Leichhardt.

