Calciomercato Milan, Maldini e Massara sono pronti a regalare a Stefano Pioli un rinforzo in difesa. Tre i nomi sul taccuino dei dirigenti

Il Milan è tra le squadre protagoniste di questo calciomercato. Dopo aver rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno chiuso il colpo Sandro Tonali a centrocampo. In attesa di sbloccare la trattativa Bakayoko – ancora da trovare la giusta formula per finalizzare l’affare – la dirigenza lavora anche su altri fronti.

Tra i reparti che più urgono di rinforzi, c’è sicuramente la difesa. Le prime uscite in amichevole della squadra di Pioli hanno infatti evidenziato alcune lacune nel reparto arretrato, soprattutto per quanto riguarda i subentranti. Per questo motivo, l’obiettivo principale di Maldini e Massara è quello di acquistare un difensore centrale di primo livello, che possa lottare con Kjaer e Romagnoli per una maglia da titolare.

Calciomercato Milan, obiettivi in difesa: Milenkovic, Fofana e Pezzella i nomi

Il calciomercato Milan degli ultimi giorni è concentrato sulla difesa. Al momento, Maldini e Massara stanno lavorando principalmente su tre nomi per il ruolo di difensore centrale: Milenkovic, Fofana e Pezzella. Il primo rimane il grande sogno della società rossonera, ma il costo del cartellino rende il tutto più difficile. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, infatti, chiede una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro per liberare il suo gioiello. La speranza del Milan è quella di far abbassare le pretese al patron Viola, magari inserendo qualche contropartita tecnica all’interno dell’affare.

Wesley Fofana è un altro profilo che piace, e parecchio. In questo caso, è il capo scout rossonero Moncada a spingere per la chiusura della trattativa. Giovane e già cercato da diversi top club europei, ha una valutazione parecchio alta: 30 milioni di euro. Infine c’è il nome di German Pezzella della Fiorentina. Giocatore più esperto e di sicuro affidamento, è uno dei pupilli di Stefano Pioli. In questo caso, il costo si aggirerebbe tra i 15 e i 18 milioni.

