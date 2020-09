Calciomercato Juventus, Suarez a un passo: ecco i dettagli e le cifre dell’operazione tra il club bianconero e il Barcellona per il cartellino del giocatore.

La Juventus è sempre più vicina all’acquisto di Luis Suarez. Il forte attaccante del Barcellona e della Nazionale uruguaiana, dunque, sarà il prossimo centravanti bianconero e il sostituto di Gonzalo Higuain. Un super colpo di mercato da parte dei campioni d’Italia in carica, che si assicurerebbero così uno degli attaccanti più forti in circolazione. Decisivo il lavoro del vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, che ha portato avanti in prima persona i contatti col giocatore e successivamente quelli con la dirigenza del club blaugrana. E adesso spuntano anche dettagli e cifre dell’operazione, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Calciomercato Juventus, le cifre del colpo Suarez

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Suarez dovrebbe presto firmare un contratto biennale con opzione per il terzo e percepire 6,5 milioni di euro di parte fissa con bonus. Questo significa che potrebbe tranquillamente arrivare a 10 milioni di euro a stagione. Prima, però, c’è da superare l’esame d’italiano decisivo per definire le pratiche per il passaporto comunitario e le prime date utili in Italia (Università degli Studi Roma Tre) sono il 16 e il 23 settembre.

Ma non è finita qui: la Juve punta a rinforzarsi ulteriormente ed è pronta a mettere a segno altri colpi, nel reparto difensivo e a centrocampo.

