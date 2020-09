Calciomercato Juventus, l’agente di Cristiano Ronaldo avrebbe proposto alla dirigenza un fortissimo esterno d’attacco: Adama Traoré.

Calciomercato Juventus, Adama Troré è stato proposto al club bianconero. La Juventus potrebbe dover fare dei cambiamenti molto importante nella propria rosa, anche con qualche taglio importante in termini di ingaggio e di calciatori di esperienza. Basti pensare al fatto che, come annunciato dal nuovo allenatore Andrea Pirlo, Gonzalo Higuain è stato ufficialmente messo sul mercato. Proprio per le possibili, tante, cessioni che la squadra bianconera si troverà ad affrontare, il potente agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha proposto alla squadra torinese un suo assistito, riporta calciomercato.com. Parliamo della duttile ed esplosiva ala offensiva del Wolverempthon Adama Traoré. Il calciatore è reduce da un’ottima stagione ed ha ampli margini di miglioramento, data anche la giovane età. Negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo e questo potrebbe renderlo interessato ad un salto in una big di livello internazionale come la Juventus.

Calciomercato Juventus, l’agente di CR7 propone Traoré

Il velocissimo e fisicamente enorme Adama Traoré potrebbe essere ceduto in seguito alla mancata qualificazione per le coppe internazionali dei Wolves. Preso dal Barcellona per 18 milioni di euro, ora la dirigenza inglese valuta il suo cartellino ben 70 milioni di euro, una cifra davvero molto importante, che ovviamente sta frenando le pretendenti. Nelle ultime settimane diverse squadre si erano interessate ai suoi servigi. Il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Klopp, in particolare, sono alla ricerca di ottimi esterni e lo spagnolo rappresenta il profilo perfetto per questi due grandi club. Ma la richiesta di 70 milioni di euro ha congelato tutto. Tuttavia con la regia di Mendes alla spalle e gli ottimi rapporti che vanta con la squadra torinese, potrebbero anche trovare qualche forma di accordo.

