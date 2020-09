Belen Rodriguez, un nome, un garanzia. Ogni volta che la showgirl argentina pubblica una foto, il web impazzisce: soprattutto questa volta

Nuovo scatto, ma sempre la stessa storia. Belen Rodriguez è incontenibile sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 10 milioni di follower ed ognuno di loro non fa altro che aspettare una nuova foto, ogni giorno, della bellissima showgirl argentina. Nonostante la dura separazione dal marito Stefano De Martino, Belen è sempre felice e sorridente sui social, insieme a suo figlio Santiago.

Stando al suo profilo Instagram, questa volta, non ha particolarmente accusato la separazione. È sempre in prima linea dove ci sono feste e non è mai apparsa senza sorriso sulle labbra. A giovarne i milioni di followers che si godono ogni singolo scatto dell’incantevole showgirl argentina.

Belen Rodriguez in intimo, incontenibile su Instagram

Questa mattina Belen Rodriguez ha regalato un dolce risveglio ai suoi migliaia di followers. Una foto in intimo bianco, che mette in perfetto risalto le sue sinuose forme. A completare un fisico apollineo,un volto magnifico con un’espressione sensuale. I capelli raccolti in una treccia, non rovinano affatto la bellezza dello scatto, ma anzi ne rendono ancor più chiaro il significato.

La fotografia pubblicata sul suo profilo privato di Instagram, è una pubblicità a Jadea linea di intimo di cui ne è testimonial. Sono tanti gli scatti che la showgirl argentina ha regalato ai suoi infiniti followers in intimo Jadea.

