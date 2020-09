Nicolò Zaniolo ha subito un infortunio durante la partita Italia-Olanda. Si tratta di una distorsione al ginocchio sinistro, la cui gravità sarà valutata meglio domani.

Nicolo Zaniolo, durante la partita delle nazionale contro l’Olanda, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Il professor Ferretti ha parlato di un infortunio importante, anche se solo domani si potrà avere una visione più chiara della sua gravità. Resta però il fatto che il calciatore si ritrova a scontare l’ennesimo fermo a distanza di otto mesi dal terribile infortunio che lo ha costretto a stare per sei mesi. Adesso la Roma e il suo nuovo proprietario attendono con ansia di saperne di più sulle sue condizioni.

Zaniolo, infortunio durante un contrasto con il centrocampista Van Der Beek

Zaniolo si è fatto male dopo aver poggiato la gamba per prepararsi a un contrasto con il centrocampista olandese Van Der Beek. Il 21enne ha immediatamente capito di essersi infortunato così come il suo compagno Spinazzola che era lì vicino. Anche se per fortuna, stavolta è riuscito a uscire dal campo con le sue gambe. Al termine del match tutti i compagni di nazionale sono accorsi da lui per accertarsi delle sue condizioni. Ferretti ha in seguito aggiunto che “Zaniolo ha riportato una distorsione del ginocchio importante. È difficile fare un paragone con l’altro ginocchio, che è un ginocchio operato, per cui vedremo domani. Il ragazzo è molto preoccupato”.

