Tempesta su Genova nella notte: dopo l’allerta diramata dalla Regione, il maltempo ha effettivamente travolto il capoluogo ligure con pioggia intensa, venti e fulmini. Disagi in tutta la città ma fortunatamente nessun ferito.

Temporale devastante stanotte a Genoa. Una violenta tempesta, con fulmini e forti venti, ha colpito il capoluogo ligure tra le 2 e le 5 di questa mattina causando forti disagi in tutto il territorio. Fortunatamente, considerando anche l’orario notturno favorevole, non si registrano conseguenze per i cittadini.

Tempesta su Genova, paura nella notte

Allagamenti e blackout, però, hanno stretto la città nelle ore di caos totale. Si sono registrati problemi all’illuminazione pubblica, in tante abitazioni e ai semafori andanti in tilt. Una tromba d’aria si è abbattuta nei pressi del terminal Psa, mentre sull’A26 è stato momentaneamente chiuso casello di Masone per un problema.

I danni sono stati ammortizzati anche grazie all’annuncio, rilasciato in largo anticipo, della Regione Liguria con un bollettino sul meteo. “Notte di allerta in Liguria ma in Protezione Civile, dove sto monitorando la situazione, mi hanno fatto spegnere le candeline per il mio compleanno, regalandomi un sorriso. Grazie di cuore a questi uomini e donne della Liguria a lavoro per noi e per la nostra sicurezza, giorno e notte!”, ha scritto ieri via Facebook il governatore Giovanni Toti che ha festeggiato i 52 anni.

