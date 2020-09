Si rientra a scuola in diverse regioni, sarà un anno segnato da enormi incertezze a causa del Coronavirus. Andiamo a vedere dove è suonata la campanella.

E’ il giorno della verità per diverse regioni, infatti oggi si torna a scuola in Alto Adige. Stamattina alle ore 8 ha suonato la prima campanella dell’anno scolastico, dopo che le lezioni erano state interrotte bruscamente dal lockdown di marzo. Un inizio che dà speranza all’Italia intera, visto che l’anno scolastico nelle altre regioni ripartirà la prossima settimana, il 14 settembre.

La settimana scolastica in Alto Adige potrebbe dare indicazioni importanti anche per le altre regioni. Infatti sono tante le incertezze che accompagnano il nuovo anno. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in accordo con la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha deciso come comportarsi in caso di positività.

Infatti per non far perdere ulteriori giorni di scuola ai ragazzi, regioni, province e comuni hanno deciso di procedere ai test veloci in caso di alunno positivo. Così facendo il caso sarà isolato e l’intera classe eviterà la quarantena. Inoltre l’Alto Adige ha deciso di riaprire anche le scuole dell’infanzia.

Scuola, si riparte in diverse regioni: le linee guida

Così parte il nuovo anno scolastico in Alto Adige, proprio nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte firmerà il dpcm di settembre. Il contenuto del nuovo dpcm prevede soprattutto il rinnovo delle norme anti-covid fino al 30 settembre. Inoltre però, il dpcm conterrà anche nuove regole di capienza per il trasporto pubblico. Verrà così stabilito il numero massimo di persone che potranno esserci in autobus, metropolitana, e treni regionali.

Se i mezzi garantiranno efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria, si potrà raggiungere l’80% della capienza totale. Inoltre definite le regole anche per gli scuolabus, che potranno viaggiare a pieno regime solamente se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti.

Gli studenti con età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina all’entrata dell’autobus, a meno che non sia possibile occupare un posto singolo che eviti il “faccia a faccia“. Mentre in classe, tutti gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina, salvo nei momenti di staticità.

L.P.

