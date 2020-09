Scuola, la Campania ha deciso ufficialmente di posticipare l’inizo dell’anno scolastico come succederà anche in altre regioni italiane

Ognuno per sè e la scuola italiana scopere ancora una volta di non avere una linea comune. Se oggi in alcune regioni, o province, gli alunni hanno ricomonciaro, c’è chi invece ha deciso di rinviare l’inizio dell’anno scolastico. Come il govwernatoreb della Campania, Vincenzo De Luca, che ha spostato la prima campanella al 24 settembre invece che al 14.

Una data che accomuna la Campania ad altre regioni come Puglia e Calabria che avevamno motivato la decisione con il fatto di postico9pare a dopo le votazione del 20 e 21. In Friuli ripresa il 15, in Sardegna il 22. Le scuole campane non sono pronte, non ancora. “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente”, è scritto nel comunicato.

Alla base della decisone, valutata a lungo, alcune criticità ancora presenti e chechedono 10 giorni di tempo ulteriori per essere risolte. La Regione ha deciso di rendere obbligatorio lo screening a tutto il personale scolastico e finanziare l’acquisto di termoscanner per misurare la temperatura degli alunni negli istituti. Questo perché la misurazione della temperatira a casa da parte dei genitori è rinetuita poco affidabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Oggi intanto hanno fatto ritorno in classe gli alunni della Provincia di Bolzano. Non i primim perché il 2 settembre scorso gli studenti del Liceo scientifico per professioni di montagna di Tione, in Trentino, avevavo varcato i cancelli della scuola. Sempre oggi a scuola anche quelli di Vo’ Euganeo (Padova), una delle prime zone rosse in Italia, che tra una settimana riceverà la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Rientro anticipato a Mortara, nel Pavese, e anche a Valdengo, comune alle porte di Biella. Il sindavco, Roberto Pella, che è vicepresidente Anci oltre che deputato, ha voluto dare un segnale di speranza alle famiglie. Circa 300 gli allievi che hanno ritrovato le aule doèpo sette mesi di stop forzato, per ora senza problemi.