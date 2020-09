Sanremo 2021 ci sarà a prescindere dall’emergenza Covid-19 e tutte le restrizioni del caso. Dopo le recenti dichiarazioni di Amadeus che avevano fatto temere il peggio, la conferma arriva direttamente dal direttore di Rai 1.

E’ ufficiale: Sanremo 2021 ci sarà. Ad annunciarlo è Stefano Coletta, direttore di Rai 1, intervenuto in merito a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a porta. Sebbene ci sia da riorganizzare il tutto causa Covid-19, lo storico evento nostrano è comunque confermato.

Sanremo 2021 è confermato

“Le parole di Amadeus hanno creato grande panico, ma voglio assicurare a tutti che Sanremo ci sarà”, ha infatti riferito il dirigente dell’emittente televisiva. L’evento si terrà dal 2 al 6 marzo: “Abbiamo optato per questa data per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard”, ha aggiunto Coletta.

Ma nell’incertezza generale c’è appunto un’unica sicurezza: “Sanremo ci sarà. Non c’è stagione di Rai 1 senza Sanremo. E’ chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli sviluppi di questa situazione, ma Sanremo ci sarà”, ribadisce il 55enne romano.

“Non abbiamo un piano B per il Festival di Sanremo: o si fa con il pubblico o nulla”, sono state queste le parole di Amadeus che avevano fatto temere il peggio. Il presentatore, confermato sul palco insieme a Fiorello, aveva anche aggiunto che: “Non può esserci un Festival senza pubblico che applaude in sala e con le regole rigide che impediscono il contatto”.

