Un sapore ricercato, una ricetta semplice e molto veloce per sorprendere gli ospiti. Vediamo come preparare il risotto mandorlato

Un buon amante della vera pasta, non può non amare come primo piatto, il riso. Viene fatto letteralmente con tutto: frutti di mare, pesce, funghi o tartufi, ce n’è di mare e di terra. Proprio perché è si può mangiare con tutto, esistono tantissime ricette. Una di queste è il risotto mandorlato, un ricercato sapore semplice e facile da realizzare per stupire chiunque.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

350 g riso

100 g mandorle sgusciate

50 g panna

1 piccola cipolla

50 g burro

2 cucchiai d’olio exo

q.b. noce moscata

80 g parmigiano grattugiato

2 l brodo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare un delizioso budino di mandorle

Procedimento per preparare un gustosissimo risotto mandorlato

Per cominciare a preparare un piatto semplice, e molto veloce, come il risotto mandorlato, partire dall’ingrediente fondamentale della ricetta: le mandorle. Scottare in acqua bollente le mandorle e, dopo averle sbucciate, pestarle finemente in un mortaio aggiungendo pochissima acqua per evitare che esca l’olio.

CONSIGLIO: in assenza di un mortaio, potete aiutarvi con un matterello ed un piano d’appoggio.

In un tegame basso e largo, far dorare il battuto di cipolla con il burro e l’olio, quindi aggiungere il riso. Portare quest’ultimo alla cottura aggiungendo, ogni qualvolta lo necessita, mestoli di brodo bollente. Fare quest’operazione in maniera graduale di modo da avere un composto né troppo secco né troppo liquido. Pochi minuti prima della cottura totale, unire le mandorle pestate ed una grattugiata di noce moscata.

Una volta che il riso avrà raggiunto la consistenza e la cottura desiderata, fuori dal fuoco, mantecare con parmigiano e panna per ottenere un piatto ancora più gustoso e cremoso.

LEGGI ANCHE > > > Ricette top: come preparare pasta allo zafferano e speck