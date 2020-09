La domenica notte dei NBA Playoffs ha visto il primo colpo dei Bucks, che vincono Gara 4 ed evitano il cappotto. Ad Ovest vincono i Lakers, serie sull’1-1.

Altra notte in compagnia dei NBA Playoffs, con due gare della post season. La prima ha visto protagonista i Milwaukee Bucks, impegnati contro i sorprendenti Miami Heat, mentre la seconda ha visto in campo LeBron James ed i suoi Los Angeles Lakers contro James Harden e gli Houston Rockets, per il secondo atto delle semifinali della Western Conference. Ma partiamo subito dalla prima gara della serata.

Scendono in campo in un “Win or Go Home” i Milwaukee Bucks, che sotto nella serie per 3-0 contro gli Heat, erano chiamati alla vittoria. A complicare la gara della franchigia del Wisconsin è la perdita di Giannis Antetokounmpo dopo solamente 11 minuti di gioco. Nonostante il più che limitato tempo sul parquet, il greco è riuscito comunque a mettere a referto 19 punti.

Con Antetokounmpo bloccato a causa di una distorsione alla caviglia, per Milwaukee sale in cattedra Khris Middleton. La guardia all-star è il vero mattatore dell’incontro, autore di 36 punti, conditi da 8 assist ed altrettanti rimbalzi. A Miami non bastano i 26 punti di Bam Adebayo, con gli Heat che perdono il primo match point disponibile.

NBA Playoffs, Gara 2 è dei Los Angeles Lakers: serie sull’1-1

Se ad Est i Milwaukee Bucks erano chiamati alla vittoria, lo stesso discorso valeva per i Los Angeles Lakers dall’altra parte del tabellone. Infatti i losangelini, dopo la sconfitta in Gara 1, hanno subito trovato il riscatto contro gli imprevedibili Houston Rockets. Gara 2 tra Lakers e Rockets ha offerto al pubblico una gara combattuta e con tanto spettacolo.

Ma alla fine sono i Los Angeles Lakers ad avere la meglio. Guidati dal duo di superstar, LeBron James ed Anthony Davis, i losangelini sono riusciti ad impattare la serie. Il dynamic-duo gialloviola è riuscito a realizzare 62 punti in due, 28 per James e 34 per Davis.

Ma il vero supporto per la franchigia di Los Angeles arriva dalla panchina. Infatti sono ben tre i giocatori in doppia cifra, con Markieff Morris che chiude a 16 punti, Kyle Kuzma che realizza 13 punti ed infine Rajon Rondo che chiude con 10 punti e 9 assist. Dall’altra parte, alla franchigia texana non bastano i 27 punti con 7 assist del solito James Harden.

L.P.

