All’età di 82 anni, a Praga, è morto il regista vincitore del premio Osca nel 1968, Jiri Menzel: l’uomo ha combattuto con problemi di salute

All’età di 82 anni è morto a Praga il registra ceco Jiri Menzel. L’uomo si è spento dopo aver combattuto per molto tempo con gravi problemi di salute, ad annunciarlo è stata la moglie Olga Menzelova su Facebook. Il registra è ricordato per aver vinto il premio Oscar nel 1968 per il miglior film straniero ‘Treni strettamente sorvegliati’.

LEGGI ANCHE—> Marina Berlusconi anche positiva al Covid-19: le condizioni

La carriera di Jiri Menzel

Nato il 23 febbraio del 1938, ha studiato regia cinematografica a Praga e si è diplomato nel 1962. Negli anni ’60 ha saputo anche imporsi come protagonista della New Wave cinematografica cecoslovacca insieme a Milos Forman.

Il suo successo principale, ‘Treni strettamente sorvegliati’, è un film ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale ed ispirato ad un romanzo dello scrittore Bohumil Hrabal. Alla stessa opera è stato ispirato anche ‘Allodole sul filo’ del 1969, incentrato sulla vita dei dissidenti ‘rieducati’ dal regime comunista. Il film vinse l’Orso d’Oro al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 21 anni dopo, nel 1990.

Ha realizzato altri film basati sui romanzi di Hrabal e sono Ritagli (1981), La festa del bucaneve (1984) e Il mio piccolo villaggio (1985) che gli ha garantito una nomination all’Oscar.

Nel 1991 ha diretto The Beggar’s Opera, tratto da una sceneggiatura dell’ex drammaturgo dissidente ceco e poi presidente Vaclav Havel. Nel 2006 ha girato il suo ultimo film, sempre ispirato a Hrabal, dal titolo Ho servito il re d’Inghilterra.

LEGGI ANCHE—> Svizzera, baby sitter veronese uccisa mentre difende una bambina