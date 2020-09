Torna a cambiare il Meteo sull’Italia, con l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico. Piogge e nubifragi caratterizzeranno i prossimi giorni.

Il cambiamento meteo in Italia è imminente, con l’anticiclone pronto ad abbandonare la penisola, in favore di correnti più fredde che porteranno diversi fenomeni atmosferici, dalle grandinate fino ai nubifragi. Infatti la penisola italiana sta per essere investita da un grandissimo vortice ciclonico in discesa dal Nord Atlantico.

Così il quadro meteorologico subirà un severo peggioramento, con piogge e temporali che saranno i protagonisti specialmente sul comaprto alpino e prealpino centro-occidentale. Improvvise raffiche di vento con grandinate ed addirittura nubifragi, potrebbero colpire la Liguria, il basso Piemonte, le pianure della Lombardia, l’Emilia Romagna ed il Veneto. Nell’intero settore settentrionale, inoltre, vedremo un netto calo delle temperature.

Tra il Centro ed il Sud Italia, invece, aumenterà la nuvolosità sui due settori, con fenomeni sparsi che invaderanno i due settori. Avremo in generale una settimana segnato dal tempo instabile, dove piogge e temporali, colpiranno l’intera penisola.

Meteo, piogge e nubifragi sull’Italia: calano le temperature

Durante questa settimana il meteo tornerà a peggiorare in Italia, con nuove precipitazioni che colpiranno la penisola. Infatti un vortice ciclonico proveniente dal Nord Atlantico porterà a fenomeni estremi, come frequenti grandinate e nubifragi. Andiamo quindi a vedere come sarà il meteo in questo lunedì sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, il forte vortice ciclonico ricoprirà l’intero settore. Infatti già dal mattino, rovesci e precipitazioni colpiranno l’intero settore settentrionale. Con l’evolversi della gioranta, le precipitazioni scenderanno dalle Alpi fino a coprire tutte le regioni. Le temperature torneranno a diminuire, con massime che si aggireranno tra i 21 ed i 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un tempo in netto peggioramento, specialmente sulla Toscana. Altrove resisterà una certa stabilità, anche se è previsto un aumento delle nuvolosità sul comparto centrale. Anche qui le temperature scenderanno, con massime che andranno dai 25 ai 29 gradi.

Anche al Sud Italia, le piogge torneranno a tartassare il settore. Se su Campania e Puglia resisterà ancora per un paio di giorni il sole, all’estremo Sud torneranno le piogge. Infatti le precipitazioni colpiranno specialemente Calabria e Sicilia, durante tutto l’arco della giornata. Al pomeriggio le piogge colpiranno anche i rilievi appenninici. Le temperature qui restano stabili, con massime tra i 28 ed i 32 gradi.

L.P.

