Marina Berlusconi anche è positiva al Covid-19: dopo papà Silvio ricoverato, anche la primogenita del politico milanese è risultata contagiata. Ecco le condizioni della presidente di Fininvest e di Mondadori.

Anche Marina Berlusconi, primogenita di Silvio, è positiva al Covid-19. Lo riferisce l’ANSA. La donna sarebbe risultata contagiata in questo fine settimana, malgrado alcuni test precedenti scartassero l’infezione.

Marina Berlusconi positiva al Covid-19

La presidente di Fininvest e di Mondadori, in ogni caso, sta bene e sta lavorando dalla propria abitazione dove è attualmente in isolamento con l’intera sua famiglia. Non è noto il risultato del tampone per i componenti della sua famiglia, ma a prescindere sembra che figli e marito anche stiano in buone condizioni.

Nel frattempo ha trascorso un’altra notte tranquilla papà Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. “Il paziente è in una fase delicata, ma e ribadisco comunque un cauto ottimismo”, ha riferito ieri il dottor Alberto Zangrillo.

“Mi posso ritenere soddisfatto nella cautela rigorosa, sta reagendo molto bene alle cure, il che non vuole dire cantar vittoria data l’età ma sicuramente possiamo essere un po’ più sereni”, ha poi aggiunto il primario della struttura sanitaria lombarda.

Secondo quanto si apprende da alcuni rumors, se dovesse continuare di questo passo, l’ex Premier potrebbe essere anche dimesso in questo weekend. Conferme in tal senso potrebbero arrivare già quest’oggi attorno alle 16.00, quando è atteso un nuovo bollettino medico.

