Eleonora Incardona spettacolare in rosa: lato A assurdo come mostra la Foto appena pubblicata dalla bellissima ragazza siciliana

Eleonora Incardona figura, senza ombra di dubbio, tra i volti femminili più affascinanti e corteggiati in circolazione. La splendida ragazza mora di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), infatti, sta riscuotendo un enorme successo sui social network grazie ad un bellezza e un fascino davvero incredibili. E l’ultimo scatto, pubblicato appena pochi minuti fa, ha letteralmente mandato in tilt il popolo maschile di Instagram. “Buon lunedì amici!

Ultimi giorni d’estate… che poi si sa: da ferragosto a Natale è proprio un attimo 😂😅“, il commento alla Foto in questione ma entriamo nel dettaglio.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen infiamma il web, scollatura pazzesca in primo piano – FOTO

O ANCORA QUESTO >>> Wanda Nara spettacolare: il lato B è da Oscar – FOTO

Eleonora Incardona da sogno in rosa: ecco la Foto su Instagram

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Eleonora Incardona rilassarsi in piscina e indossare un costume rosa che lascia poco spazio all’immaginazione. Una mise particolarmente intrigante, che spiazza tutti i suoi follower e che evidenzia le curve mozzafiato della bella siciliana.

Ecco la Foto appena pubblicata dalla bella Eleonora Incardona sulla propria pagina Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: è crisi

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta super: top scollatissimo e shorts invisibili – FOTO