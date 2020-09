Diletta Leotta sempre in forma. Durante uno dei suoi allenamenti, non perde occasione per riprendersi e condividere con tutti i followers la sua attività

Arriva settembre, tornano le vecchie abitudini. Neanche Diletta Leotta può sfuggire alle responsabilità del mese più odiato dell’anno. Dieta, allenamento, quel corso che stai rimandando da sempre: agli obblighi non si può fuggire. In attesa di tornare in tutti gli stadi d’Italia, la bellissima giornalista siciliana, si tiene in forma.

Il 19 settembre riprende il campionato di Serie A e Diletta Leotta, con i microfoni di DAZN non può farsi trovare impreparata. Allora giù con gli esercizi, anche la giornalista sportiva ha ripreso gli allenamenti con BuddyFit l’agenzia di personal trainers utilizzata dai più grandi sportivi.

Diletta Leotta, che curve in allenamento: l’intero video

Proprio in queste ore Diletta Leotta ha pubblicato i video del suo duro allenamento, concluso da pochi attimi. Glutei e cosce in costante sforzo per la bellissima giornalista che ci tiene a perfezionare le curve del suo bellissimo fisico. Dopo il workout un bellissimo momento di pausa in cui, la giornalista siciliana, riprende prima sé stessa e poi il bel cielo di Milano.

Un allenamento da diverse inquadrature che non lascia indugi ai suoi 7 milioni di followers. Anche questa volta Diletta Leotta ha dato molto materiale a chi la ama e la segue in qualsiasi cosa. Da Radio 105, al workout quotidiano, agli stadi di Serie A per finire alle più scontate azioni quotidiane, la giornalista sportiva ha un seguito di persone che non si perdono assolutamente nulla di ciò che fa.

