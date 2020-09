Nonostante le restrizioni anti Covid-19, in Brasile le spiagge sono tornate a riempirsi. A Rio de Janeiro e San Paolo si è trattato di un weekend di sole e assembramenti

L’emergenza Covid-19 continua ad essere preoccupante in Brasile. Nonostante i numeri ancora parecchio alti, però, la curva epidemiologica sembra stia iniziando a scendere. Nell’ultima settimana, sono in media 827 i decessi ogni giorno: un calo del 15% rispetto alle due settimane precedenti.

Visti i numeri abbastanza rassicuranti, migliaia di cittadini hanno deciso di passare il weekend in spiaggia. A Rio de Janeiro e San Paolo le immagini hanno mostrato migliaia di bagnanti godersi un po’ di relax, nonostante le misure anti Covid ancora vigenti. Anche oggi – Festa dell’Indipendenza brasiliana – la situazione potrebbe essere parecchio critica. Come riportato dall’Ansa, infatti, già da questa mattina migliaia di persone senza mascherina hanno occupato ristoranti e spiagge del Paese.

Covid-19, l’India supera il Brasile: è il secondo Paese per numero di contagi

Stando a quanto riportato dai dati della Johns Hopkins University, i casi di Covid-19 hanno ormai superato i 27 milioni in tutto il mondo. L’India, con più di 4 milioni e 200mila di positivi, è il secondo Paese per numero di contagi. Superato il Brasile, che però conta quasi il doppio delle vittime (126mila). Solamente nelle ultime 24 ore, il paese indiano ha registrato ben 90mila nuovi positivi. Quasi il 60% dei casi – riporta La Repubblica – provengono dagli stati di Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra e Uttar Pradesh. Per quanto riguarda i decessi, sono poco più di mille quelli nella giornata di ieri.

Curva epidemiologica in decrescita invece quella del Brasile. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono meno di 15mila i nuovi contagiati. 447 le vittime, per un totale di oltre 126mila. Nonostante questi numeri ancora molto alti, però, migliaia di persone hanno occupato le spiagge di Rio de Janeiro e San Paolo nel corso del weekend.

