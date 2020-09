Covid-19, bollettino del 7 settembre: scende ancora leggermente il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri

Il Covid-19 non si arresta e ha già superato, in tutto il mondo, quota 24 milioni di contagi. Seppur più bassi rispetto ad altri Paesi, i contagi continuano a salire e le autorità richiamano all’attenzione.

Il bollettino odierno della Protezione Civile parla, per quanto riguarda le ultime 24 ore, è di 1108 contagi (su 52.553 tamponi), 12 persone morte e 223 guariti. Inoltre ci sono 9 persone in più in terapia intensiva e 36 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri risultano più bassi rispetto ad altri Paesi nel resto del mondo, la situazione va monitorata e con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Oggi la regione con il maggior incremento di casi è la Campania con 218 nuovi contagi. Seguono il Lazio con 159, Emilia-Romagna con 132 e Lombardia con 109 mentre tutte le altre sono sotto quota 100.

Covid-19, 50 operatori sanitari di Bergamo sette giorni di vacanza gratis in Toscana come ringraziamento

Cinquanta operatori sanitari dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo sono ospiti del Comitato Costa Etruska che ha regalato loro una vacanza in Toscana. Un’iniziativa lanciata da un gruppo di imprenditori della Costa degli Etruschi, nel Livornese, per ringraziarli di quanto fatto nel momento più tragico dell’emergenza. Tutte le famiglie sono state ospitate gratuitamente in diverse strutture, ricevendo anche diversi altri omaggi a cominciare da prodotti tipici locali.

