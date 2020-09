E’ successo a Foggia. Un partecipante a un matrimonio è poi risultato positivo al tampone per rilevare il Coronavirus. Oltre 100 invitati in isolamento in attesa degli accertamenti del caso.

Una cerimonia nuziale in piena regola, con invitati e tutto, un momento di gioia dopo i lunghi mesi che hanno fatto saltare centinaia e centinaia di matrimoni in programma da tempo. A Foggia, la scorsa settimana, un uomo invitato a un matrimonio è successivamente risultato positivo al tampone per il Coronavirus, creando non poca apprensione tra gli altri partecipanti.

Appresa la positività l’invitato ha prontamente avvertito le autorità sanitarie locali, che si sono immediatamente adoperate per ricostruire la possibile catena di contagio tra i presenti alla cerimonia. Una procedura che necessita inevitabilmente alcuni giorni per essere portata a termine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, l’allarmante studio: “A dicembre 30.000 morti al giorno”

Coronavirus, invitato al matrimonio positivo al tampone: altri 100 in isolamento

La Asl di Foggia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’uomo risultato positivo, ha avviato le procedure di screening. Circa 100 persone presenti alla cerimonia – ha fatto sapere l’Azienda sanitaria – sono state poste in quarantena. O per meglio dire, isolamento fiduciario in sorveglianza attiva.Il fine è quello di monitorare costantemente le loro condizioni di salute, in modo tale da poter intervenire tempestivamente qualora si dovessero presentare sintomi riconducibili al Covid-19.

In attesa di osservare l’evolversi della situazione infatti, la Asl di Foggia ha precisato come le direttive regionali prevedano il tampone solo nei casi in cui il paziente manifesta una sintomatologia specifica, associabile al contagio da Coronavirus. A livello regionale, ieri 6 settembre, sono stati 60 i nuovi casi registrati, 12 dei quali proprio nel Foggiano. Attualmente in tutta la regione i casi attualmente positivi noti sono 1.167, con 326.680 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Burioni: “Non abbiamo prove che il coronavirus sia meno aggressivo”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24