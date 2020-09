Mihajlovic è ufficialmente guarito dal coronavirus. Il tecnico del Bologna è risultato negativo a due tamponi consecutivi. Potrà tornare ad allenare la squadra.

Sinisa Mihajlovic è ufficialmente guarito. Il tecnico del Bologna è infatti risultato negativo a due tamponi consecutivi. Avevo scoperto di essere positivo e asintomatico dopo una vacanza passata in Sardegna. Finalmente dunque l’allenatore serbo può lasciarsi alle spalle questa storia con tutte le polemiche che ne erano scaturite. Era stato infatti stigmatizzato da una parte dell’opinione pubblica per essere andato in vacanza in questo periodo così complicato. Accuse che però Mihajlovic aveva respinto al mittente dichiarando che non aveva mai infranto le regole e si era sempre comportato in maniera corretta. Anche la moglie si era esposta in sua difesa con un post su Instagram, chiedendo al popolo social di non giudicarlo.

Mihajlovic: “Dopo la leucemia vincerò anche questa”

Nel luglio dell’anno scorso l’allenatore del Bologna aveva sconvolto il mondo calcistico dichiarando di aver scoperto in seguito ad alcuni esami di avere la leucemia. Per mesi fu costretto a sottoporsi a diversi cicli di chemioterapia e un trapianto di di midollo nell’ottobre del 2019. Il Bologna però si è sempre rifiutato di esonerarlo. Una scelta che alla lunga però ha ripagato la società vista la buona stagione disputata dalla squadra soprattutto dopo che il tecnico è tornato in panchina più agguerrito che mai. Ma anche quest’anno però era stato costretto a saltare il ritiro della squadra per la sua positività al coronavirus. Adesso sembra tutto finito, e finalmente, proprio come aveva promesso alcuni giorni fa dichiarando “nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la leucemia vincerò anche questa”, il serbo è pronto a tornare a fare il lavoro che più ama.

