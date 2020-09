Calciomercato Juventus, continua la caccia alla prima punta. Tra i tanti nomi, c’è quello di Suarez del Barcellona: ecco cosa manca

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare. Dopo aver definito alcune cessioni, la squadra del neo tecnico Andrea Pirlo punta ai giusti giocatori per rinforzare la rosa e puntare alla Champions League. Per ora, sono arrivati Arthur e McKennie a centrocampo, ma certamente Paratici proverà a piazzare altri colpi.

Su tutti, la prima punta. Gonzalo Higuain è ormai prossimo alla rescissione, e l’attacco chiede a gran voce il numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Al momento, sul taccuino della dirigenza ci sono diversi nomi: da Dzeko a Milik, passando per Cavani e il sogno Luis Suarez. Per l’attaccante del Barcellona, la trattativa è già a buon punto, ma un intoppo potrebbe frenare tutto.

Calciomercato Juventus, Suarez sempre più vicino: cosa manca

Il sogno Luis Suarez alla Juventus potrebbe clamorosamente diventare realtà già in questa sessione di calciomercato. Dopo l’8-2 subito contro il Bayern Monaco, i Blaugrana hanno deciso di mettere in pratica una vera e propria rivoluzione. L’idea del club spagnolo è quello di lasciar partire molti degli ingaggi pesanti, in modo da abbassare il tetto degli stipendi e ripartire da giocatori più giovani. Tra i partenti, oltre a Vidal – vicinissimo all’Inter – c’è proprio il bomber uruguaiano. Per quanto riguarda l’accordo col giocatore, c’è già una base d’intesa a 10 milioni di euro netti (bonus compresi) per due anni.

Restano da risolvere i dettagli col Barcellona e, soprattutto, la questione passaporto comunitario. La Juventus, infatti, ha già acquistato due giocatori extracomunitari quest’anno, occupando le slot a disposizione. Per far sì che anche l’ex Liverpool vesta la maglia bianconera, c’è bisogno che ottenga il passaporto italiano. L’esame per il B1 non è ancora stato prenotato, e non sembra che verrà fatto in tempi brevi. Da Barcellona, inoltre, arrivano voci che parlano di una possibile permanenza dell’attaccante in Spagna.

