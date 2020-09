Calciomercato Inter. Quando Antonio Conte ha un pupillo, non se lo lascia scappare e N’Golo Kanté è entrato nelle grazie del tecnico nerazzurro

Secondo posto in Serie A ad un punto dalla Juventus; semifinale di Coppa Italia; finale di Europa League. L’Inter quest’anno è arrivata sempre ad un passo dal trionfo, senza però, ottenere nulla. È l’epilogo di una stagione strana per l’intero mondo, ancor di più per Antonio Conte ed i suoi ragazzi che hanno dovuto affrontare anche piccoli problemi interni.

Tuttavia, sulla base di quanto fatto nella passata stagione 19/20, la società tutta, con Antonio Conte da porta bandiera, hanno fame di successo. All’Inter serve quel quid in più per poter fare il passo necessario che porti alla vittoria di qualche trofeo che manca da ormai 10 anni. Risale infatti al 2011 l’ultima competizione vinta per i nerazzurri: la settima Coppa Italia vinta contro il Palermo.

Calciomercato Inter, all-in per N’Golo Kanté: totale accordo tra società ed allenatore

Antonio Conte l’ha ribadito più volte: avrebbe fatto carte false per N’Golo Kanté. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Chelsea è disposto a cedere il centrocampista francese a cifre pazze per una sessione di mercato piuttosto atipica. 50 milioni è la richiesta del club inglese e Marotta e Ausilio vogliono assolutamente accontentare il tecnico pugliese.

Avendo bisogno di ulteriori innesti, con il possibile arrivo di Vidal e Kolarov, non sarà semplice sborsare 50 milioni per N’Golo Kanté. La società non molla, grazie alle cessioni si arriverà alla cifra richiesta dal Chelsea ed Antonio Conte avrà il centrocampo che desidera con Kanté che ha disputato un ottimo match nella partita Svezia-Francia.

