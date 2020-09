Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale, ma le sue condizioni migliorano. Anche il medico Zangrillo è ottimista, e si pensa al ritorno a casa.

Continuano a migliorare le condizioni di Silvio Berlusconi, al momento ricoverato in isolamento nella suite al sesto piano del padiglione Diamante dell’Ospedale San Raffaele. Al momento, infatti, il corpo del Cavaliere sta rispondendo bene agli antivirali ed agli antibiotici somministrati per combattere il Covid-19. Nelle ultime ore, l’amico e Zar della Russia, Vladimir Putin gli aveva spedito il vaccino con gli auguri di pronta guarigione, vaccino che però non sarà somministrato al leader di Forza Italia.

Al momento, l’unico che può accedere alla suite del Cavaliere è solamente il professor Zangrillo, oltre che due o tre infermieri su diversi turni. Inoltre è lo stesso Zangrillo che offre alla stampa qualche dettaglio sulle condizioni di salute di Berlusconi. Stando alle notizie del Professore, al momento Berlusconi non ha bisogno di ossigeno ed è spesso al telefono con i propri familiari.

Berlusconi, Zangrillo aggiorna sulle condizioni del Cavaliere: “Decorso regolare con paziente tranquillo”

Come abbiamo anticipato, al momento l’unico in grado di dare notizie sulle condizioni del leader di Forza Italia è il professor Zangrillo. Al San Raffaele di Milano, Zangrillo sta seguendo in prima persona il percorso di ripresa dell’ex premier, affermando che il decorso è regolare, mentre il paziente è tranquillo. Inoltre, lo stesso professore ha ricordato che il paziente ha bisogno di riposo, specie per le cure contro la polmonite.

Zangrillo ha ribadito alla stampa il suo cauto ottimismo, anche se al momento ancora non è possibile cantare vittoria. Se tutto andrà secondo i piani, Berlusconi potrebbe essere dimesso già dal prossimo weekend. Il medico ha concluso ricordando che non bisogna essere impaziente, visto che alcuni tempi non possono essere bypassati.

Stando invece ai rumor di gossip, Berlusconi preferirebbe telefonare affetti e aziende, piuttosto che i suoi colleghi del partito. Sono diverse le chiamate alla nuova compagna Marta Fascina, agli auguri delle ex Francesca Pascale e Veronica Lario. Infine sempre telefonicamente, il Cavaliere sta cercando di risolvere la partita a tre Mediaset-Vivendi-Tim.

Intanto cresce la tensione ed il malcontento in Forza Italia. Infatti i deputati del partito di Berlusconi non è solamente infastidito dal protagonismo di Zangrillo, ma anche dall’essere esclusi dal cerchio ristretto delle visite. Così, secondo voci di corridoio, c’è metà dei parlamentari indecisi a spostarsi nell’eventuale partito di Giuseppe Conte ed un altra metà pronta a cercare un nuovo centro.

L.P

Per altre notizie di Politica, CLICCA QUI !