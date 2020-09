Belen Rodriguez infiamma il web grazie ad una foto, postata nelle storie, in cui mostra in primo piano una scollatura pazzesca

La nota modella argentina, Belen Rodriguez, ormai è una delle icone di sensualità in Italia e nel mondo. La donna, ora 35 enne, più passano gli anni e più diventa bella. I suoi fan su Instagram, attualmente 9.7 milioni, possono spesso godere di suoi scatti seducenti. L’ultima storia la ritrae in primo piano con un cappello della Polizia americana anni ’50, una giacchetta color pesca ed una canotta grigia. E’ proprio quest’ultima, succinta, che mette in risalto una scollatura letteralmente pazzesca. Non ci è dato sapere, ma siamo sicuri che sono milioni i seguaci che le staranno scrivendo in privato per complimentarsi.

Belen Rodriguez, chi è il suo nuovo amore

Sono ormai già alcuni mesi che, per la seconda volta ma ora definitivamente, la sua storia con Stefano De Martino è finita. I paparazzi, concentrati sul voler scoprire il suo nuovo amore, l’hanno beccata in compagnia di Antonino Spinalbese. L’haistylist l’ha raggiunta ad Ibiza e la stessa Belen ha pubblicato foto insieme a lui ed altri amici. Mentre lei è in compagnia della sua nuova fiamma, l’ex Stefano De Martino non è da meno. Nel weekend è stato fotografato a Napoli insieme ad una bella donna mora in atteggiamenti alquanto intimi.

