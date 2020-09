Wanda Nara, un vero spettacolo della natura anche adesso che si sta giodendo gli ultimi giorni di vacanza. E i follower esultano

Le vacanze di Wanda Nara meritano sempre un capitolo a parte. Affatto turbata alla delsusione per la mancata Champions del marito Mauro Icardi, e anche per la sua fresca positività al Covid-19, ancora una volta spopola su Instagram.

La procace argentina, cinque figli e nessun segno sul fisico, questa sera ha deciso di lanciare un messaggio. Forse al marito, forse alla vita, di sicuro profetico: “Amami finché puoi, che la vita è fugace“, ha scritto. Un invito da condividere e fare anche nostro. In resaltà però l’attenzione non cade tanto sulle sue parole, quanto sul lato B che da aswempre è il suo marchio di fabbrica. Pare scolpito nel marmo, sempre tomnico e genuino, anche perché lo allena ogni giorno con sedute in palestra.

Wanda è pronta per ricominciare la stagiokne. Quella del marito sarà ancora a Parigi, almeno sino al prossimo giugno. La sua invece a Milano, nel super attico con vista San Siro che hanno comprato e che è il regno di Wanda e dei cinque figli. Tra poco sarà anche tempo di scuola, ma intanto è sempre bello pensare che di mezzo ci sono state le vacanze e panorami così suggestivi.

Visualizza questo post su Instagram quiéreme mientras se pueda , que la vida es pasajera … Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Set 2020 alle ore 12:03 PDT

Wanda Nara, polemica senza fine con Maxi Lopez: lui adesso la accusa per la positività dei figli

Nelle ultime ore Wanda Nara è stata anche protagionista dell’ennesima polemica con l’ex marito, Maxi Lopez, padre anche di tre dei suoi figli. Il calciatore argentino, otra alla Sambenedettese in Serie C, l’ha attaccata furiosamente dopo la notizia della positività di Icardi.

Wanda subito si era affrettata a comunicare che tanto lei quanto i figli avevano fatto il tampone ed erano negativi. Ma questo non è bastato a Maxi. “Questa donna è un’incosciente. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre”, ha detto.

In realtà però secondo quanto ha annunciato la giornalista argentina Karina Iavícoli, a risultare positivi sarebbero i due figli più piccoli, quelli nati dal rappprto con Mauro Icardi. Ma tanto, fra di loro la polemica non finirà mai.