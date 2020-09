Turista muore durante la vacanza ai Bagni Imperiali di Terrenia: fatale il blitz in una zona interdetta dove si è recata per una foto. Per la signora originaria del Piemonte non c’è stato scampo.

Dramma in Toscana: una turista piemontese 43 anni è morta dopo essere stata schiacciata da una trave. La tragedia si è consumata nei giardinetti di Piazza Belvedere, ai Bagni Imperiali di Tirreni.

Turista muore ai Bagni Imperiali: dramma in Toscana

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe recata in una zona vietata al pubblico e si sarebbe appesa con le braccia a una trave pericolante per scattare una foto. E’ stato proprio in quegli attimi che è successo l’impensabile, poiché la struttura è ceduta e la donna è morta sul colpo sotto gli occhi del fidanzato.

Il materiale di cemento, infatti, è caduto dritto in testa non lasciandole scampo malgrado i soccorsi giunti in tempi rapidi. Una vacanza trasformatasi in tragedia e per la quale ora sono scattate le indagini dei Carabinieri di Pisa coordinate dal Pm Giovanni Porpora. La zona, già interdetta come riferito, era ampiamente segnalata e recintata.

