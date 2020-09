Dramma negli Usa. Chloe Phillips, una ragazza di 15 anni, è morta per overdose di farmaci dopo aver partecipato alla “Benadryl Challenge” su TikTok

TikTok è il social del momento. Ogni giorno, nascono tantissimi trend molto giocosi e divertenti che riguardano nuovi balli o brevi sketch da fare con amici e parenti. Però, purtroppo, ci sono anche challenge parecchio pericolose, che possono portare a vere e proprie tragedie.

È quanto successo negli Usa, dove Chloe Phillips – una ragazza di 15 anni – è morta per overdose di farmaci dopo aver partecipato alla “Benadryl Challenge“, l’ennesimo pericoloso trend nato su TikTok. In parole povere, la sfida consiste nell’assumere il farmaco che, tra i suoi effetti, ha quello di provocare allucinazioni. Il partecipante ha come compito quello di riprendersi fino a quando non inizia a sentire gli effetti del medicinale da banco. Se assunto in dosi massicce, la difenidramina può portare al blocco del sistema cardiocircolatorio: è quanto successo a Chloe.

TikTok, preoccupa la “Benadryl Challenge”: altri tre ragazzi ricoverati

Si tratta di una moda assolutamente insensata e parecchio pericolosa. La “Benadryl Challenge” – ultimo trend di TikTok – consiste nell’assunzione della difenidramina e nella ripresa degli effetti che essa provoca. Stando a quanto riportato dai media locali, sarebbero altri tre i ragazzi al momento ricoverati per aver partecipato alla stessa sfida. Il direttore dell’Oklahoma Center for Poison and Drug Information ha deciso di lanciare un appello pubblico. Assumere Benadryl in grandi quantità, infatti, può portare anche al decesso.

Anche la stessa società che produce il farmaco si è espressa a riguardo. “È una moda estremamente preoccupante quella nata su TikTok” le parole riportate da Fanpage: “Va fermata al più presto, è molto pericolosa“.

