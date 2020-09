Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la costa centrale del Cile. Stando ai dati, il sisma avrebbe raggiunto il magnitudo 6.5 della Scala Richter.

Torna a tremare il Sud America, con una scossa di terremoto che ha colpito il Cile alle 22:16 locali (ore 03:16 italiane). Infatti il sisma è tormato a colpire il Sud America, con una scossa che è stata potentissima.

Un sisma che ha colto di sorpresa l’intera popolazione cilena e che è stato catturato solamente da qualche telecamera di videosorveglianza. Fortunatamente, come segnalano le autorità cilene, al momento non sembrano esserci danni agli edifici o infortunati. Inoltre sempre gli esperti nel paese sudamericano, hanno escluso la possibilità di tsunami pronti a colpire l’intero Cile.

Un incubo scampato per il Cile. Infatti l’ultimo forte terremoto si verificò nel 2010, e provocò uno tsunami che uccise ben 526 persone. Andiamo a vedere tutti i dettagli della scossa che ha colpito il paese cileno nella notte italiana.

Terremoto Cile, scossa di magnitudo 6.5: i dettagli del sisma

A riportare tutti i dati sul terremoto cileno in Italia ci ha pensato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Stando ai dati dell’Istituto, il terremoto ha colpito a sud-est di Tongoy, nella regione di Coquimbo, ad oltre 400km dalla capitale Santiago. Inoltre per l’INGV il terremoto ha raggiunto il magnitudo 6.5 della Scala Richter.

Secondo i dati dell’INGV, il terremoto ha avuto il suo epicentro nella Costa Centrale del paese Cileno nella città di Ovalle, con coordinate: -30.3 latitudine, -71.65 longitudine, ad una profondità di circa 20km.

Come detto al momento non ci sono dati su danni ad edifici o infortunati. Inoltre questo è il secondo terremoto di alta intensità che ha colpito il Cile in una settimana. Infatti martedì 1 settembre, una scossa di intensità 6.8 della Scala Richter aveva colpito al Nord-Est di Atacama, nella città di Vallenar.

