Un dolce semplice e veloce, con pochi ingredienti, ma delizioso. Il budino di mandorle soddisferà ogni palato

Un perfetto dessert per concludere un pasto, semplice e veloce da preparare. Con un delizioso budino di mandorle renderete felice la vostra golosa famiglia oppure sorprenderete i vostri ospiti. Si tratta di un mix molto semplice, eppure così gustoso che ve ne chiederanno sempre di più. Vediamo come prepararlo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

100 gr mandorle sgusciate

150 gr semolino di grano duro

150 gr canditi tagliati a pezzetti

1/2 bicchiere panna liquida

3 uova

500ml latte

100 gr zucchero

Procedimento per preparare un delizioso budino di mandorle

Un dessert così semplice, ma così gustoso da chiederne sempre più. È bene abbondare con le dosi se non si vuole scontentare nessuno, non si potrà farne a meno. Dunque, per iniziare, pestare le mandorle in un mortaio, quindi spremetele con un panno e versare il liquido che ne esce in una pentola. Quindi unire il latte, lo zucchero, la panna ed il semolino. A questo punto, mettere a cuocere a fuoco medio, per 15 minuti, mescolando sempre con un cucchiaio di legno. Togliere il recipiente dal fuoco e lasciar intiepidire.

Nel frattempo, separare i tuorli dagli albumi. Unire i primi, non appena il composto sarà ben intiepidito. Successivamente aggiungere i canditi e poi, a cucchiaiate, facendo attenzione a non smontarli, gli albumi montati precedentemente a neve. Mescolare il tutto con un cucchiaio di legno, dal basso verso l’alto.

Bagnare, dunque, lo stampo e versare il composto all’interno. Coprire e versare in una casseruola con dell’acqua per la cottura a bagnomaria. Mettere la preparazione a cuocere in forno preriscaldato a 170°C per almeno un’ora, fino ad ottenere un budino denso. A cottura ultimata, rovesciare il dolce su di un piatto e decorare con degli altri canditi e le mandorle.

