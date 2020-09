A Parigi nel pomeriggio un uomo ha accoltellato una persona di 30 anni mentre questa stava aspettando il treno. La vittima si trova in ospedale in condizioni critiche.

A Parigi, nella zona di Gare Du Nord, un uomo intorno alle 17 del pomeriggio ha accoltellato una persona. La vittima da quanto si apprende, ha trent’anni ed è stata ferita mentre aspettava il treno sulla banchina. È stata trasportata d’urgenza in ospedale mentre l’aggressore è attualmente in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine. A rendere nota la notizia è stata la prefettura di Parigi. Non si conoscono ancora i motivi di questo efferato attacco. Su Twitter, Geral Darmanin, ha rassicurato la popolazione sul fatto che le forze dell’ordine si sono attivate per identificare il fuggitivo nel più breve tempo possibile e catturarlo.

