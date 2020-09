Intorno alle 23 di ieri sera, un’ottantina di persone del Movimento No Tav creato disordini al cantiere di Val di Susa: scontri con la polizia che ha utilizzato i lacrimogeni

Nella serata di ieri, intorno alle 23, un gruppo di ottanta persone facenti parte del Movimento No Tav ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa dopo essere partiti da Gaglione. Un gruppo di attivisti si è allontanato dagli altri per provare a tagliare il filo spinato ed abbattere le recinzioni ed i jersey che erano almeno una sessantina. Gli stessi pare abbiano lanciato anche bombe carta e sassi.

Le forze dell’ordine, per allontanarli, hanno utilizzato idranti e lacrimogeni. La guerriglia è durata più di un’ora. Questo è il bilancio di un agente della Digos di Torino che è rimasto ferito e dei colleghi. Ora la questura lavora per identificare i colpevoli dell’accaduto.

No Tav, parla Montaruli: “Quanto sta accadendo è vergognoso”

Dopo gli scontri di ieri sera a parlare è Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, che ha detto: “Quanto sta accadendo è vergognoso, il tutto accade nel silenzio assordante del Governo”. Sui disordini spiega che “sono tornati perché è tornato l’indecisionismo. Questo governo, non potendo fermare l’opera, la sta rallentando e molti cavalcano il momento per vantarsi su Fb postando video con arroganza”.

Parla anche l’assessore regionale leghista Fabrizio Ricca: “Non possiamo più tollerare questi continui assalti ai cantieri dell’Alta Velocità che si portano immancabilmente dietro feriti tra le nostre forze dell’ordine. Protestare è un conto, ricorrere sistematicamente alla guerriglia un altro. Chi usa la violenza come costante strategia politica deve essere fermato dalle autorità”.

