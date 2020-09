Secondo Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento 5 Stelle, c’è bisogno di convocare un’assemblea il prima possibile per trovare una leadership forte e condivisa.

Il Ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S Luigi di Maio ha dichiarato che confida nel fatto che si possa convocare un’assemblea di tutti gli iscritti anche perché il Movimento ha bisogno di una leadership forte, il che significa una struttura organizzativa che sia in grado di rispondere alle esigenze dei territori e delle istituzioni centrali”.

Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe ha rilasciato alcune dichiarazioni su come verranno spesi i soldi che arriveranno dal Recovery Fund. Il premier ha in primo luogo chiarito che questi non potranno essere utilizzati per un taglio delle tasse. La sua idea è infatti quella di farli confluire in misure che possano assicurare un futuro alle nuove generazioni. Per Conte c’è un assoluto bisogno di varare un piano che rilanci l’economia del paese, facendo anche particolare attenzione agli investimenti per la tutela e la salvaguardia della natura.

Il premier ha dichiarato in proposito che circa il 35 per cento dei fondi saranno destinati al settore green. Il governo si concentrerà poi nell’attuazione di norme che consentano di accelerare i pagamenti digitali, allo scopo di far emergere il sommerso nel paese. L’obiettivo è dunque quello di uscire economicamente più forti di prima e superare la crisi innescata dall’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Altro aspetto importante per il premier, riguarda la realizzazione di una rete unica in fibra ottica. Il nostro paese sconta infatti un ingiustificabile ritardo sull’avanzamento tecnologico inerente la connessione internet. Un gap che va colmato al più presto.

