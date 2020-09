Dopo la versione beta, che ha permesso ad oltre sei milioni di giocatori di provarlo in anteprima, Marvel’s Avengers è finalmente disponibile per tutti

Finalmente ci siamo. Da ormai diversi mesi tutti gli appassionati di videogiochi e degli Avengers erano in attesa di poter finalmente giocare al titolo per console e PC. Già da agosto, oltre sei milioni di giocatori hanno avuto la possibilità di trascorrere più di 28 milioni di ore sull’open world dedicato ai supereroi della Marvel.

Da ieri, gli scaffali hanno finalmente iniziato a riempirsi di Marvel’s Avengers. Il videogioco è già disponibile anche in digital store per PS4, Xbox One, PC e Stadia. Considerando l’avvento ormai prossimo delle console next-gen, poi, gli sviluppatori hanno pensato ad un’iniziativa che sicuramente farà piacere. Per chi acquista il gioco ora, sarà gratuito il passaggio alla versione per PlayStation 5 e Xbox Serie X.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> eMule, aggiornamento a 10 anni dall’ultima volta: tutte le novità

Marvel’s Avengers, disponibile la patch 12.9: tutte le novità

Nemmeno il tempo di uscire e Marvel’s Avengers presenta già la prima patch 12.9, disponibile al momento solo per PC. Nelle intenzioni di Square Enix e Crystal Dynamics, questo aggiornamento renderà il gioco ancora più stabile e performante. Alcuni utenti che lo hanno provato in anteprima ad agosto, infatti, hanno segnalato agli sviluppatori alcuni bug presenti all’interno dell’open world.

Tutti i problemi sono stati prontamente risolti e, grazie all’ultima patch, il gioco dovrebbe girare con la stessa stabilità delle console. Oltre a questo, ci sarà ora la sincronizzazione dei dati salvati su Steam Cloud da un PC all’altro. Buone notizie per gli appassionati della saga, che potranno ora godersi il titolo al massimo delle proprie possibilità.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: l’annuncio di CD Project Red