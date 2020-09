La polizia di Hong Kong ha arrestato circa 300 manifestanti che stavano protestando contro la decisione del governo di rinviare le elezioni di un anno.

A Hong Kong, circa 290 manifestanti che stavano protestando contro la decisione di rinviare di un anno le elezioni, sono stati arrestati dalla polizia. Il governo centrale cinese sostiene che la decisione di posticipare le elezioni, che si sarebbero dovute tenere il 6 Settembre, era necessaria e doverosa per contenere la diffusione del coronavirus. L’opposizione però continua ad accusare l’esecutivo di aver utilizzato la pandemia come scusa per impedire ai cittadini di votare. L’idea infatti è che la Cina abbia colto la palla al balzo per acquisire maggiore controllo su l’ex colonia britannica. L’opposizione democratica era infatti certa che andando a nuove elezioni avrebbe conquistato diversi seggi nel Consiglio Legislativo.

Hong Kong, il Washington Post accusa il Vaticano

Anche perché, sembra che la legge promulgata dalla Cina sul territorio riguarda la sicurezza nazionale del Paese non sia stata apprezzata dagli abitanti di Hong Kong. Si tratta di un decreto approvato a fine Giugno dal governo di Pechino che ha rifiutato qualsiasi dibattito pubblico in merito. La legge permette di arrestare chiunque risulti accusato di compiere attività terroristiche. E c’è da aggiungere che subito dopo l’approvazione, sono fioccati i mandati di cattura internazionale verso moltissimi attivisti in esilio.

Alcuni giorni fa il Washington Post ha accusato il Vaticano di non aver preso una posizione chiara contro il governo di Hong Kong. Secondo il giornale americano infatti, la Santa Sede starebbe chiudendo un’occhio su quello che succede nella regione amministrativa autonoma della Cina, perché in questo momento esiste un forte interesse a rinsaldare i legami diplomatici con il governo di Pechino.

