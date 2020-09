Torna l’appuntamento con la Formula 1 nello storico circuito di Monza, primo dei tre GP italiani. Andiamo a vedere dove seguire la gara in streaming.

Ottavo appuntamento stagionale con la Formula 1, che vedrà i propri piloti impegnati sullo storico circuito di Monza, meglio conosciuto come “Il tempio della velocità“. Non sarà però un appuntamento come gli altri, un pò per la mancanza di pubblico sugli spalti, un pò perchè la Ferrari quest anno non riesce a competere con i top team.

Infatti durante le qualifiche, il “Cavallino Rampante” ha mostrato nuovamente tutte le sue difficoltà, con Sebastian Vettel eliminato addirittura nella Q1 e che partirà dalla 17esima casella e Charles Leclerc che non è andato oltre ad una 13esima posizione. Grande delusione in casa Ferrari, con la stagione 2020 che si sta rivelando ben al di sotto delle aspettative.

Conquista invece l’ennesima pole position Lewis Hamilton, la 94esima della sua gloriosa carriera. Alle sue spalle partirà il fido compagno di squadra Valtteri Bottas. Mentre apre la seconda fila a sorpresa la McLaren di Carlos Sainz, prossimo pilota della Ferrari. Al suo fianco la Racing Point del messicano Sergio Perez.

Non va oltre la quinta posizione Max Verstappen, l’unico che è riuscito a strappare una vittoria alle Mercedes in questa stagione. In sesta posizione, invece la McLaren di Lando Norris. Completano la Top 10 Ricciardo, Stroll, Albon e Gasly. Andiamo adesso a vedere dove seguire il Gran Premio di Monza.

Formula 1, Gran Premio di Monza: dove vedere la gara in streaming ed in chiaro

Il Gran Premio di Monza avrà inizio alle ore 15:10, orario consueto oramai per tutti i GP della stagione di Formula 1. Per l’occasione, Sky ha deciso di trasmettere l’evento non solo sul canale dedicato Sky Formula 1, ma anche in chiaro su Tv8. Ovviamente la gara potrà essere seguita anche in streaming sul sito del canale affiliato a Sky.

Inoltre per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere alla gara da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente anche il servizio streaming Sky Go. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, sintonizzarsi al canale che trasmette l’evento ed il gioco è fatto. Il servizio, inoltre, è disponibile per tutti i device mobili, come: smartphone, tablet e laptop.

Da quest anno, Sky offrirà tutti gli appuntamenti della Formula 1 anche sulla piattaforma streaming affiliata Now Tv, disponibile su tutti i device mobili. Come sempre ricordiamo che la piattaforma streaming offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

L.P.

