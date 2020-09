Formula 1, si è concluso pochi istanti fa il Gran Premio d’Italia a Monza, uno dei più spettacolari degli ultimi anni. Brutto incidente per Leclerc, vince Gasly

È una delle gare più attese dell’anno quella di Monza. Si è concluso pochi istanti fa il GP di Formula 1 in Italia, e le aspettative di certo non sono state deluse. La gara è stata contrassegnata da un lungo stop, a causa del bruttissimo incidente di Leclerc al 25esimo giro.

Nonostante la penalità inflitta ad Hamilton, il pilota inglese è riuscito comunque a piazzarsi al settimo posto. Grandissima gara per Gasly, che compie una vera e propria impresa e si conquista il GP di Monza. Benissimo anche Sainz, che alla fine ottiene un fantastico secondo posto. Altro weekend disastroso invece per le Ferrari, con Leclerc e Vettel che non hanno tagliato il traguardo.

Formula 1, GP Monza: bruttissimo incidente per Leclerc

Il GP di Formula 1 a Monza è stato inevitabilmente stravolto dal terribile incidente che ha visto protagonista Charles Leclerc al 25esimo giro. Il monegasco stava disputando un’ottima gara e – complice una safety car – si trovava al quinto posto. Dopo aver iniziato a spingere e aver sorpassato Raikkonen e Giovinazzi, il talento della Rossa ha voluto forse osare un po’ troppo, tentando l’allungo nella zona della Parabolica. Qui, ha perso il controllo dell’auto a tutta velocità ed è andato a sbattere ad oltre 200 km/h.

Inutili i tentativi del pilota di cambiare traiettoria all’ultimo: la monoposto è finita dritta contro le barriere. Dopo il brutto incidente, i commissari di gara hanno deciso di optare per la bandiera rossa. Leclerc si è subito recato alla clinica mobile per accertamenti sulle sue condizioni. Al momento, sembra che non ci siano alcuni problemi.

