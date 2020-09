Crociere, oggi da Trieste è salpata la Costa Deliziosa: si tratta del primo viaggio in Italia post Covid, tra mille misure di sicurezza

Quello delle crociere è uno dei settori che più ha sofferto negli ultimi sei mesi ma oggi apre una nuova era. Da Trieste poco dopo le 18 di oggi, 6 settembre, infatti è salpata la Costa Deliziosa che domani sarà a Bari. Solo la prima tappa di un viaggio tutto italiano (Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania le tappe successive). Ma tanto basta per ricominciare.

A bordo della deliziosa, prima nave da crociera della compagnia a salpare dopo il lockdown, circa 350 passeggeri. Altri saliramnno nelle prossime tappe per un totale di 500, più tutti gli uomini dell’equipaggio. Mollto meno della capienza massima di questa città galleggiante, ma tanto basta per ricominciare.

Un test vero di quello che potrà succedere nelle prossime settimane e mesi non solo in Italia. Rigidissime le misure di protezione e prevenzione: test con tampone per tutti gli ospiti e l’equipaggio, con controllo della temperatura. Ma anche visite con escursioni protette, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici, un modo diverso di fruire dei servizi a bnordo della nave.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Costa Crociere riparte con viaggiatori e scali italiani

Crociere, entro un mese Costa è pronta a far partire almeno quattro delle sue navi in Italia

Costa Deliziosa, per decisione della compagnia, farà scalo a Trieste per partenze e arrivi tutte le settimane sino alla fine di dicembre. Invece il 19 settembre prossimo da Genova ripartiranno i viaggi di Costa Diadema. A ottobre poi toccherà a Costa Smeralda, seguita da Costa Firenze.

Come ha spiegato Michael Thamm, Ceo di Costa Group e Carnival Asia, “siamo l’unica compagnia di crociera battente bandiera italiana. Quindi la nostra scelta di ripartire con itinerari esclusivamente italiani per ospiti italiani ha un significato ancora più profondo. Abbiamo lavorato insieme alle autorità per l’implementazione delle nuove procedure sanitarie, Consentiranno agli ospiti di godere appieno della loro esperienza di crociera nel rispetto della massima sicurezza”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24