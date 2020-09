Covid-19, Inghilterra registra tantissimi nuovi casi in appena 24 ore. Nel Paese anglosassone la tensione continua a salire per quanto riguarda la pandemia.

Il Covid-19 in Inghilterra sta aumentando sempre di più il numero di persone infette. a manifestarsi con forza incredibile. La pandemia che è nata nella lontana Wuhan non sta rallentando. Sta continuando l’espansione del virus che si sta diffondendo praticamente ovunque e che sta mettendo diversi Paesi in ginocchio. Sembrava che le cose potessero migliorare preso, ma in realtà l’Europa non è affatto uscita dal zona rossa. Continuano infatti i contano e ogni giorno ci sono nuove persone che prendono il virus cinese. In Inghilterra la situazione sta tornando ad essere un po’ più critica. Ci sono sempre più persone che vengono infettate ed il bollettino che il governo inglese ha pubblicato oggi sta mettendo in apprensione il Paese, dato che i numeri sono davvero molto importanti.

Covid-19, Inghilterra registra 3000 nuovi casi in un giorno

Tutti i giorni alcuni Paesi europei stanno contando sempre più persone positive alla malattia cinese. L’Italia anche sta vedendo il numero di contagi aumentare sempre di più e questo ovviamente sta mettendo un po’ in ansia tante persone. Anche la Francia è in un momento molto difficile, con un aumento dei casi davvero importantissimo. Pochi giorni fa il Paese transalpino ha registrato quasi 9000 nuovi casi in appena 24 ore e per questo Macron sta anche pensando ad un nuovo lockdown. In Inghilterra, invece, nella giornata di oggi l’incremento non è stato vicino a quello francese, ma di certo molto importante. Ben 3000 persone sono state trovate positive nelle ultime ore e questo sta mettendo in apprensione il governo del Regno Unito.

