Attimi di paura per il candidato democratico per il Veneto Arturo Lorenzoni. Positivo al Coronavirus, ha avuto un malore durante una live su Facebook

Sono stati attimi di tensione quelli seguiti al malore di Arturo Lorenzoni. Il candidato democratico alla presidenza della regione Veneto, infatti, si è accasciato durante una live Facebook in compagnia del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta.

Positivo al Coronavirus, è stato immediatamente soccorso nella sua abitazione dai familiari presenti. Fortunatamente, pochi minuti dopo si è ripreso ed è arrivato un aggiornamento sulle sue condizioni direttamente dalla pagina Facebook ufficiale. Lo staff che gestisce la pagina del candidato presidente, poi, ha rimosso dal sito il video in cui viene mostrato il momento del mancamento.

Coronavirus, malore per Lorenzoni: “Si è ripreso”

Dopo la grande paura, sono arrivate le rassicurazioni circa le condizioni di salute di Arturo Lorenzoni. Il candidato democratico alla presidenza della regione Veneto ha avuto un malore durante una diretta Facebook con Francesco Boccia e Pierpaolo Baretta. Dopo esser stato inizialmente soccorso dai familiari presenti nella sua abitazione, un’ambulanza lo ha trasportato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Padova. Come si legge dalla pagina Facebook del politico: “Lorenzoni ha avuto un lieve mancamento dovuto allo stress e ad un calo di pressione, ma si è già prontamente ripreso“.

Inoltre, lo staff che gestisce la pagina del candidato presidente ha sottolineato come: “In questo momento si sta sottoponendo a degli accertamenti, che comunque erano già previsti per la giornata di domani“. Allarme rientrato, dunque, per l’esponente del Partito Democratico positivo al Coronavirus.

