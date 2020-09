Coronavirus, altro che pandemia allentata: in Italia ci sono pazienti in condizioni gravi come quelli di marzo. A lanciare l’allarme è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani.

Coronavirus, scatta un nuovo allarme in Italia. A lanciarlo questa volta è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. “La curva epidemica si sta alzando, e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva”, riferisce innanzitutto l’esperto come riporta l’ANSA.

Coronavirus, gli anestesisti lanciano l’allarme in Italia

Ci sarebbe poi un falso mito da sfatare: l’attuale virus non è meno aggressivo della sua forma precedente. “Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi che il virus sia diventato meno aggressivo”, aggiunge infatti il medico. E ci sarebbe un dato tangibile a tal dimostrazione: i pazienti attualmente ricoverati.

“I malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile”, riferisce. Quel che sarebbe cambiato è l’epicentro del contagio, non più gli over 60 ma vittime molto ma molto più bassa: “La curva epidemica sta risalendo, così come i casi in terapia intensiva, che hanno un’età media più bassa”.

