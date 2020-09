Nella notte si è consumata una tragedia. In una rissa avvenuta a Colleferro ha perso la vita un ragazzo di 21 anni

È successo a Colleferro, in provincia di Roma. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6, intorno alle 2.30, nella cittadina della provincia romana si è consumata una tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, cinque ragazzi di Artena, paese limitrofo a Colleferro, hanno picchiato a sangue, fino alla morte, un giovane di Paliano.

I motivi del litigio non sono ancora noti, e ad indagare sull’accaduto c’è la Procura di Roma, la quale ha già avviato le indagini sull’omicidio.

Colleferro, rissa nella notte: morto un ragazzo di 21 anni

A Colleferro, in provincia di Roma, un ragazzo di 21 anni è morto in seguito ad una violenta rissa scoppiata tra due gruppi di giovani in centro in piazza Italia.

La vittima, un 21enne di Paliano, cittadina in provincia di Frosinone, dopo aver riportato gravi ferite in seguito al pestaggio è stato trasportato in ospedale. Al suo arrivo in pronto soccorso il ragazzo ha esalato il suo ultimo respiro.

A commentare la vicenda è lo stesso sindaco Pierluigi Sanna, il quale afferma che “l’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro” ha lasciato tutti senza parole.

Sempre il primo cittadino di Colleferro, prosegue dicendo che “l’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio”, sconvolgono e riempiono di dolore e rabbia l’intero paese.

Pierluigi Sanna infine, oltre che ad essere sconvolto, dice di “essere personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima”, alla cui famiglia vanno le più sentite condoglianze.

